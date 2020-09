Opnieuw brand in huis Katie Price

Katie was niet thuis op het moment van de brand, maar een oplettende buur belde de brandweer toen hij de vlammen zag. Het 42-jarige voormalige model zou inmiddels geloven dat haar huis vervloekt is.

„Katie was geschokt toen ze werd gebeld over de brand”, vertelt een bron aan The Sun. „Blijkbaar had de conciërge een enorm kampvuur naast het huis gemaakt, waarna de zijkant van het huis vlam vatte. Het was een enorme brand. Een buurman belde de brandweer, omdat hij dacht dat het huis in brand stond. Het werd uiteindelijk geblust, maar je kon de rook overal zien. Ze zegt dat het huis vervloekt is.”

Een woordvoerder bevestigt dat het pand in brand heeft gestaan, maar laat weten dat er geen ernstige schade is.