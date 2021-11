Familie Gucci woedend over ’onwaarheden’ in film

„Niemand van deze productie heeft de moeite genomen om een van de erfgenamen te benaderen voordat ze Aldo Gucci in een slecht daglicht stelden in de film. Daarbij worden andere familieleden neergezet als een stelletje dieven dat niks om anderen geeft en zich niet bekommert om wat er in de wereld speelt. Het is ontzettend pijnlijk om als familie zo neergezet te worden zonder dat je daar enige invloed op hebt. Daarbij is het ook extreem schadelijk voor het merk dat we al die jaren zorgvuldig hebben opgebouwd”, laat een woordvoerder van de familie weten.

Het personage van Patrizia Reggiani, gespeeld door Lady Gaga, wordt volgens de Gucci’s neergezet als een slachtoffer dat zich moest zien te redden in een mannelijke, chauvinistische zakelijke cultuur. „Dit had niet verder van de waarheid kunnen liggen. Zolang het familiebedrijf Gucci bestaat, is het een werkplek geweest waar inclusiviteit hoog in het vaandel staat. Er hebben altijd meerdere vrouwen op hoge posities gezeten en dat is tot op de dag van vandaag nog steeds zo. Wij eren onze voorouders en staan niet toe dat hun erfgoed nu besmeurd wordt door een Hollywoodfilm. Het is werkelijk waar te schandalig voor woorden dat dit zomaar kan.”

Reggiani werd in 1998 veroordeeld voor het arrangeren van de moord op haar echtgenoot Maurizio Gucci. In oktober 2016 mocht ze wegens goed gedrag na 18 jaar de gevangenis verlaten.

Ondanks de grote bezwaren die de familie tegen de film heeft, worden er vooralsnog geen juridische acties ondernomen tegen de makers.

In maart dit jaar liet Patrizia Regiani al weten dat ze geïrriteerd was dat hoofdrolspeelster Lady Gaga haar niet had gesproken voor haar rol.