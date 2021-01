Blake Shelton vindt ophef om liedje overdreven

De zanger bezingt in het nummer dat liefde iemand met een minimumloon als een rijke man kan laten voelen. Op sociale media keerden veel mensen zich tegen Blake, omdat het volgens hen nogal ongevoelig is om in een tijd waarin zoveel mensen het financieel moeilijk hebben een liedje uit te brengen met de titel Minimum Wage (minimumloon).

Aanvankelijk dacht de countryzanger dat hij misschien wel een ongevoeligheid over het hoofd had gezien, maar al gauw vond hij de kritiek ongefundeerd. „Wat deze backlash ook is, het zijn maar vier of vijf mensen die waarschijnlijk niets af weten van countrymuziek”, zegt hij. „Ze hebben duidelijk niet naar het liedje geluisterd of de tekst goed gehoord. Anders zouden ze niet zo reageren.”

De reacties waren fel op zijn nieuwe single. „De ironie om miljonair Blake Shelton te horen zingen over liefde op een minimumloon”, reageerde iemand. Een ander haalde ook zijn verloofde Gwen Stefani erbij: „Ja natuurlijk kan Gwen een man die het minimumloon verdient zich rijk laten voelen, ze is tenslotte miljonair.” Volgens de zanger hebben de critici zijn muzikale boodschap niet goed begrepen. „Het is letterlijk een liedje over hoe liefde het enige is wat je nodig hebt, als je het even zwaar hebt of met geldproblemen zit. Aan het einde van de dag is liefde het enige waar we op kunnen hopen.”