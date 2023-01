Faithless-zanger Maxi Jazz begraven

De vorige maand overleden Maxi Jazz is vrijdag begraven. Het afscheid vond plaats in Zuid-Londen, waar de zanger woonde. De ceremonie vond op verzoek van zijn familie in besloten kring plaats, meldt Faithless via sociale media. De dance-act roept fans op om vrijdag „waar je ook bent in de wereld” het glas te heffen en het leven van Jazz te vieren.