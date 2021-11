’Britse royals dreigen met boycot tegen de BBC’

Aanleiding is de documentaire The Princess and the Press die de zender zondagavond wil uitzenden, meldt Daily Mail. In de tweedelige uitzending zou de getroubleerde band tussen prins William en zijn broer prins Harry blootgelegd worden. Volgens insiders zou duidelijk worden hoe de twee – of hun medewerkers – elkaar probeerden zwart te maken in de pers. Een gevoelig onderwerp voor de prinsen, die eerder al een soortgelijk verhaal konden tegenhouden.

Zo gevoelig, blijkt nu, dat het paleis met een boycot dreigt tegen de BBC. Klaarblijkelijk zijn er al onderhandelingen gevoerd achter de schermen, maar blijft de BBC weigeren de docu voor uitzending al te tonen aan het paleis. „Er is heel wat onrust over”, aldus een bron. „De Queen en de prinsen vinden dit niet eerlijk. Niemand heeft de documentaire van tevoren kunnen zien.”

Diana

Het is niet de eerste keer dat de BBC en het Britse koningshuis met elkaar overhoop liggen. Eerder dit jaar bleek uit onafhankelijk onderzoek dat door de omroep was verzwegen dat het interview met prinses Diana in 1995 was geregeld door valse informatie te verstrekken. De BBC zou Diana’s broer Charles Spencer destijds vervalste documenten hebben laten zien, die moesten bewijzen dat leden van haar staf werden betaald om haar te bespioneren.