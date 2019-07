Metallica komt met ABC voor kinderen

„Er is een nieuw boek op komst en dit keer is het op rijm!”, kondigden James Hetfield en co donderdag aan. „Met rijmpjes en illustraties kijkt The ABCs of Metallica terug op de geschiedenis van de band van, duh, A tot Z!” Elke letter staat voor „een moment in onze reis van Garage Days naar Master of Puppets naar leuke weetjes over ons.”

Het kinderboek ligt vanaf 26 november in de (digitale) winkelschappen. Een deel van de opbrengst gaat naar All Within My Hands, de stichting van Metallica.