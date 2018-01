Legendarische groupie komt om bij brand

Over haar werd op een dvd van de documentaire over The Rolling Stones Gimme Shelter, gezegd: „Een blondine met warrige haren kondigde aan: ’Ik heb een pond boter in mijn tas, waar is Mick?’. Ze was de Dallas Butter Queen. Het was gebruikelijk groupies bijnamen te geven.” Haar bijnaam Butter Queen dankt Barbara Cope volgens de geruchten aan het gebruiken van boter tijdens haar vrijpartijen met wereldartiesten als Mick Jagger en vele anderen. The Stones zongen over haar in het nummer Rip This Joint: ’ Down to New Orleans with the Dixie Dean, ’Cross to Dallas, Texas with the Butter Queen’.

Het is niet de enige referentie van artiesten naar de beroemde Barbara Cope; Led Zeppelin-zanger Robert Plant wijdde het nummer Dazed & Confused aan haar tijdens een optreden in 1973. Zij komt ook voor in de documentaire Mad Dogs & Englishmen over Joe Cocker, waarmee ze in 1970 toerde. Elton John liet al eens weten dat hij ’goed met haar kon opschieten’. Partidge-acteur David Cassidy had eens over haar gezegd: „Ik ben liever een avond met haar dan met de Partridge-familie.” Ook schreef hij in zijn autobiografie dat zijn band en crew naar adem hapten toen ze hoorden dat Barbara the Butter Queen ’ zou komen om hen allemaal te doen’. „Ze bleek er behoorlijk vermoeid uit te zien, had een zwaar Texaans accent, was 30 jaar oud en helemaal geen schoonheid. En toch was het een gedenkwaardige avond.”

Jonge meiden en drank

Haar reizen begonnen in 1965, tijdens een concert in het Dallas Memorial Auditorium. Ze toerde met Traffic en Jimi Hendrix. Aan Oprah liet ze in 1987 weten dat ze tot 1972 met meer dan 2000 artiesten het bed had gedeeld. In dat jaar stopte ze met het achternareizen van bands; op dat moment had ze 52 steden in de Verenigde Staten bezocht en was ze in elf verschillende landen geweest. In de Los Angeles Times zei ze toen allesbehalve een groupie te zijn. „Ik ben gewoon een vriend van de rocksterren. De reden dat ik aan de top sta - en man, dit is een supercompetitief gebeuren - is dat ik hen behandel als een vriend. En ik zorg altijd dat ik jonge meiden en drank voor hen heb.”

Op 14 januari overleed ’s werelds meest bekende groupie, zoals ze ondanks haar protesten tegen die benaming toch bekend stond. Volgens getuigen brak in de vroege ochtenduren in haar huis in Dallas brand uit. Barbara Cope woonde daar met haar 93-jarige moeder. Een 45-jarige buurman wist haar moeder uit het huis te redden; zij werd naar het ziekenhuis gebracht om te herstellen. Toen hij terugkwam om Barbara te redden, zou het vuur al te ver uitgebreid zijn om het huis nog in te gaan. Haar lichaam werd gevonden bij de voordeur.