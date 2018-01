Koninklijke wachtkamer voor treinreizigers Amsterdam CS

De wachtruimte zelf. Ⓒ Hollandse Hoogte

Veel treinreizigers zijn vandaag door de storm niet verder gekomen dan hun vertrekstation. Voor reizigers op Amsterdam CS was er in elk geval nog wat afleiding: de nieuwe glazen puien werden onthuld, waardoor voorbijgangers naar binnen kunnen gluren in de monumentale koninklijke wachtruimte.