Netflix deelt beelden laatste film Chadwick Boseman

In een interview met New York Times blikt Davis woensdag terug op haar draaidagen met Boseman, die eind augustus op 43-jarige leeftijd overleed.

De acteur lichtte buiten zijn familie niemand in over zijn strijd tegen darmkanker, en ook Davis wist niet dat Boseman erg ziek was. „Nu ik terugkijk denk ik vooral aan hoe moe hij altijd was”, vertelt ze aan de krant. „En nu realiseer ik me waarom zijn prachtige, ongelooflijke team er altijd was om hem te masseren en met hem te mediteren. Iedereen deed er alles aan zodat hij door kon gaan, zodat hij op dit hoge niveau kon blijven werken.”

Boseman werd een grote ster door zijn titelrol in Black Panther en de andere Marvel-films waarin dat personage opdook. Toch bleef hij bescheiden, zegt Davis. „Bij een acteur met zijn status komt meestal het ego binnen voordat zij er zelf zijn. Ze eisen dit, ze willen dat niet doen. Dat was absoluut niet het geval bij Chadwick. Als hij een ego had, dan kon hij dat van zich afschudden. Hij kon al zijn ijdelheid laten varen om tot zijn personage te komen.”