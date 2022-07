Tweevoudig Oscarwinnaar Paul Haggis na arrestatie: geen problemen met vrouwen

„Ik ben niet schuldig en ik ben er zeker van dat dat duidelijk wordt”, zegt de 69-jarige Oscarwinnaar verder. „Ik snap niet wat de aanleiding is geweest voor deze valse beschuldigingen.” Haggis wordt ervan verdacht een vrouw te hebben gedwongen seks met hem te hebben. Volgens de regisseur hadden de twee seks met wederzijdse instemming.

Haggis, onder meer bekend van de film Crash, stelt dat een reputatie wordt opgebouwd gedurende een heel leven, maar dat die kan worden teniet gedaan in een minuut. „Zelfs door onbewezen aantijgingen als deze.” Nadat de filmmaker werd opgepakt stond hij onder huisarrest in een hotel in de Italiaanse stad Brindisi. Die is echter begin juli opgeheven, hoewel de autoriteiten volgens Reuters nog onderzoek doen.

Dit is niet de eerste keer dat de filmmaker te maken krijgt met beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Een studiomedewerker heeft hem in 2017 aangeklaagd voor een verkrachting die volgens haar in 2013 plaatsvond. In 2018 hebben nog eens drie vrouwen hem beschuldigd van seksueel wangedrag. Ook die beschuldigingen ontkent hij.