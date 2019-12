Jan Mulder heeft geen vertrouwen in talkshow NPO 1

In De Wereld Draait Door geeft Jan Mulder maandag zijn ongenuanceerde mening over de nieuwe talkshow Op1. De Publieke Omroep stapt af van de personality-driven talkshows en laat vanaf januari elke werkdag een ander duo de late avond verzorgen. „Dit werkt toch niet!”, zegt Mulder. „Je kijkt toch naar een talkshow om de persoonlijkheid van iemand. Waarom moet je dat delen. Het is een ouderwetse gedachte dit.”

Paul Witteman, ook aanwezig in de uitzending, noemt Frits Barend en Henk van Dorp als succesvol talkshowduo. Mulder, die geregeld aanschoof bij Barend & Van Dorp, zegt daarover: „Frits en Henk zijn geboren als duo. Dit zijn duo’s die bij elkaar zijn gezet, omdat je een duo moet hebben.”

Eva Jinek maakt 3 januari haar talkshowdebuut. Op1 is vanaf 6 januari te zien.

