Lupita Nyong’o wil met kinderboek onzekere donkere kinderen helpen

In het boek Sulwe gaat de vijfjarige Keniaanse Sulwe op zoek naar een manier om haar huid lichter te maken. Het meisje is donkerder dan haar familieleden en klasgenootjes en voelt zich daar onzeker door. Maar dan laat haar moeder haar zien dat ze mooi is zoals ze is.

„Als kind werd ik, net als Sulwe, geplaagd en beschimpt om mijn donkere huid”, zegt de in Kenia geboren Nyong’o over haar boek. „Ik voelde me er lelijk door en het beïnvloedde mijn zelfvertrouwen. Het is pijnlijk om te zien dat de voorkeur voor een lichte huid zo’n rol kan spelen. Mijn doel bij het schrijven van Sulwe is om jonge kinderen te helpen bij het zien van hun eigen schoonheid, ongeacht wat anderen zeggen.”

Sulwe wordt in januari 2019 uitgebracht.