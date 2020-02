Meghan schoffeert Queen... OPNIEUW!

En weer wordt koningin Elizabeth door Meghan voor schut gezet. Ⓒ Hollandse Hoogte

Ook al wonen ze nu in Canada, Harry en Meghan - vooral zíj - blijven de gemoederen bezighouden in Engeland. Leiden was weer in last afgelopen weekend nadat de voormalige actrice een video online zette, beelden waarvan koningin Elizabeth nog zó had gezegd dat ze niet openbaar mochten worden gemaakt.