Cliff Richard hoopvol over nieuwe wetgeving bij beschuldiging misbruik

De 78-jarige beroemde zanger werd zelf beschuldigd en was onderwerp van onderzoek door de politie naar vermeend kindermisbruik, maar zijn naam werd gezuiverd in 2016. HIj klaagde daarop de BBC aan, met succes omdat zij een politieinval op zijn huis hadden uitgezonden.

De reden dat onder de huidige wetgeving slachtoffers anonimiteit krijgen, maar de beschuldigden niet, is onder meer omdat het noemen van de vermeende daders andere mogelijke slachtoffers kan aanmoedigen zich ook te melden.

Richards liet maandag weten hoopvol te zijn over de kans dat deze regelgeving gewijzigd kan worden. „Mensen denken toch vaak: ’Waar rook is, is vuur’, als je wordt beschuldigd van zo’n misdaad. Ik voelde dat ik in die val zat, waar ik niet meer uitkon. Mijn reputatie lag in duigen. Zal ik er ooit overheen komen? Ik heb het in elk geval achter me gelaten.”

De groep, met onder meer comedian Stephen Fry, heeft een petitie gelanceerd dat in het parlement zal worden besproken als het door meer dan honderdduizend mensen ondertekend wordt. Maandagmiddag had het meer dan zesduizend handtekeningen.

Ook de Amerikaans-Britse radiopresentator Paul Gambaccini was van de partij. De BBC-presentator lag in 2013 onder vuur en werd als vijftiende persoon gearresteerd in een onderzoek dat begon toen bleek dat de overleden BBC-presentator Jimmy Savile jarenlang kinderen misbruikte. De 70-jarige Gambaccini zei maandag dat de huidige wetgeving ’iedereen van leugenaars tot gekken aanmoedigt om valse beschuldigingen te uiten’.

Bekijk ook: Cliff Richard steunt campagne voor anonimiteit