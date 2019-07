Tygo Gernandt en Egbert-Jan Weeber in piratenfilm

De acteurs kruipen in de verfilming van de succesvolle gelijknamige boekenreeks beiden in de huid van een piraat. Zo speelt Tygo de gemene Knokige Krelis en is Egbert-Jan te zien als Kapitein Hector Donderbus. Ook onder anderen Ilse Warringa, Anne-Marie Jung en Bert Hana hebben een rol bemachtigd. De kinderhoofdrollen worden gespeeld door Matti Stooker, Samuel Beau Reurekas en Celeste Holsheimer.

De opnames van de door Pim van Hoeve geregisseerde film zijn al in volle gang. De film moet volgend voorjaar of zomer in de Nederlandse bioscopen te zien zijn.