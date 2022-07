Elton John kondigt afscheidstour Australië en Nieuw-Zeeland aan

„Ik kan niet geloven dat er drie jaar tussen onze laatste ontmoeting zal zitten. In 2020 beloofde ik terug te komen om een paar shows te spelen. Ik wil afscheid kunnen nemen van jullie allemaal”, zegt hij in een video tegen zijn fans in Auckland. „En Newcastle, ik kom eindelijk jullie kant op voor mijn eerste show ooit. Het wordt een avond vol herinneringen, meezingers en een mooi afscheid.”

De internationale afscheidstour werd in 2018 afgetrapt. Na een flink aantal shows gooide corona roet in het eten en werd de toer tijdelijk stopgezet. Later zorgde een val opnieuw voor vertraging en werd Elton ook nog getroffen door corona. Op 10 januari zal hij zijn Down Under-tournee aftrappen in Newcastle in New South Wales en op 28 januari sluit hij in Auckland, Nieuw-Zeeland, af.