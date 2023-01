Lil Kleine en Jaimie Vaes in de rechtbank om omgangsregeling zoontje Lío

Lil Kleine Ⓒ ANP/HH

Lil Kleine en zijn ex Jaimie Vaes zijn dinsdagmiddag aangekomen bij de rechtbank voor een zitting over de omgangsregeling voor hun zoontje Lío (3). De zitting is achter gesloten deuren omdat het een familiezaak betreft waarbij een jong kind is betrokken.