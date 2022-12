Veiling Golden Earring-items levert 11.000 euro op

Zuiderwijk was zelf aanwezig bij de veiling. De opbrengst is bedoeld voor de stichting van zijn schoondochter Joy, die de ziekte MS heeft. De stichting is opgericht om geld op te halen voor een stamceltransplantatie, waar 75.000 euro voor nodig is. Eerder vond er onder meer al een benefietconcert plaats waarmee geld werd ingezameld.

Met de opbrengst van de veiling van zondag is het benodigde bedrag van 75.000 euro weer dichterbij gekomen. Zondagmiddag, voor aanvang van de veiling, stond de teller op bijna 57.000 euro.