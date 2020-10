Cast This Is Us keert zich tegen zender NBC

De schrijvers vinden dat NBC de president niet had moeten faciliteren, omdat hij eerder weigerde mee te doen aan een virtueel debat. Daar hadden zijn tegenstander Joe Biden en de Presidential Debate Commission op aangedrongen nadat bij Trump het coronavirus was vastgesteld. Biden houdt in plaats daarvan een campagnebijeenkomst, een ’town hall’, die live wordt uitgezonden door zender ABC. Trump meldde later dat hij hetzelfde zou doen op een concurrerende zender.

„Door deze ’town hall’ uit te zenden, belonen jullie dit slechte gedrag van de president, ondermijnen jullie de Presidential Debate Commission en benadelen jullie het Amerikaanse publiek”, staat in de brief. „Dit is geen partijdige issue, dit gaat om onze politieke toestand en onze democratie.”

De schrijvers vroegen NBC het event van Trump voor of na dat van Biden uit te zenden, zodat het Amerikaanse volk de kans zou hebben beide kandidaten te zien spreken. Daar gaf de zender geen gehoor aan.

Naast This Is Us-sterren Sterling K. Brown, Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Chrissy Metz en Justin Hartley tekenden ook onder meer Debra Messing, Damon Lindelof, Ryan Murphy, Mariska Hargitay, Seth MacFarlane, J.J. Abrams en Alec Baldwin de brief.