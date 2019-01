Meek Mill aangeklaagd door slachtoffer schietpartij

Volgens het slachtoffer, Dylan Thomas, had Mill voor meer beveiliging moeten zorgen tijdens het concert omdat er bij eerdere optredens van hem ook al geweldsincidenten waren geweest. Hij had dus volgens de aanklacht kunnen weten dat bij zijn concerten een verhoogd risico was.

Bij de schietpartij in 2016 vielen twee doden en twee mensen raakten gewond. De nabestaanden van een van de dodelijke slachtoffers klaagden Meek Mill en Roc Nation al eerder al aan voor dood door schuld.