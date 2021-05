Vincent van den Ende maakt muziek Diana-musical

Vincent, die in Amerika woont en onder zijn artiestennaam Avedon nummers produceert, had een rustigere agenda door de coronapandemie. Hij vertelt over de samenwerking met zijn zus, die oprichter is van Medialane: „Het is bijzonder om deze muziek te mogen maken in samenwerking met mijn familie. Het was voor mij een nieuwe uitdaging aangezien de muziek straks in het theater door een live orkest wordt gespeeld. Zo combineren we de herkenbare musicalsound met hedendaagse popmuziek. ‘Dit Ben Ik’ is hier een geweldig voorbeeld van.”

Samen met Niels Zuiderhoek, de producer van DI-RECT, boog Van den Ende zich over de nummers.

Diana & Zonen gaat in augustus in première in het DeLaMar Theater in Amsterdam en reist daarna langs theaters in Nederland. Marlijn Weerdenburg en Brigitte Heitzer spelen afwisselend de rol van Diana. Ook Jonathan Demoor (prins William) en Freek Bartels (prins Harry) zijn in de musical te zien.