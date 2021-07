Stem James Blunt aangetast door corona: ’Naar de knoppen’

Volgens The Sun liet de zanger tijdens een van de concerten aan het publiek weten dat hij het virus heeft overgedragen aan twee bandleden en twee medewerkers van de crew. „Zij hadden al twee prikken gehad en waren er vrij snel overheen. Ik had nog maar één vaccinatie gehad en dacht dat het wel goed zou komen, maar het is in m’n longen terechtgekomen en ik weet niet of jullie het horen, maar mijn praatstem is echt naar de knoppen.”

De Brit, die wel kon zingen maar tussen de nummers door op adem moest komen, zou een bijzondere bijwerking van zijn coronabehandeling hebben gemeld. „Nu zit ik aan de steroïden en die hebben mijn piemel kleiner gemaakt”, vertelde de zanger volgens de krant. Hij zou daar aan hebben toegevoegd: „Ik bedoel, nog kleiner. Ik heb sowieso al niet zo’n grote.”