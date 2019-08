Topmodel furieus om fotoblunder: ’Dit zou een blank model niet gebeuren’

Het blad kwam uit aan de vooravond van de Melbourne Washion Week, waar Akut Akech ambassadrice voor is. Per abuis verscheen er een foto van een ander model, Flavia Lazarus, bij haar interview. WHO Magazine gaat diep door het stof om de blunder. „We hebben van het agentschap dat het interview heeft geregeld een verkeerde foto gekregen.”

De gewraakte pagina in WHO Magazine

Ironisch genoeg spreekt Akech in het interview vooral over hoe mensen aankijken tegen kleur en haar carrière in de modewereld. „Dit is een ernstige zaak, juist vanwege de inhoud van het interview. Alles waar ik voor sta en wat ik heb gezegd, werd zo in een klap onderuit gehaald.”