Danny Froger voor tweede keer vader: ’Megatrots op al mijn meiden!’

Film

Flauwe ’Ticket to paradise’ gered door George Clooney en Julia Roberts

Zoek je iemand om een bruiloft te saboteren, dan ben je bij Julia Roberts aan het juiste adres. In My best friend’s wedding probeerde ze het feest van haar hartsvriend al om zeep te helpen en in Runaway bride bleef ze haar eigen trouwerij verpesten. In Ticket to paradise moet haar dochter het ontgel...