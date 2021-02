Stanley Tucci rouwt nog altijd om in 2009 overleden echtgenote

Tucci was van 1995 tot aan Kate’s overlijden in 2009 getrouwd en deelt drie kinderen met haar: tweeling Nicolo en Isabel (21) en Camilla (19). „Een rouwproces houdt nooit op. Het is en blijft hard, ook al ga je door met leven. Maar dat is wat Kate gewild zou hebben, ze zou het vreselijk gevonden hebben als wij het verdriet de baas over ons zouden laten zijn. Zo zat ze gewoon niet in elkaar.”

De acteur vond opnieuw de liefde bij Felicity Blunt, de zus van actrice Emily Blunt met wie hij samenspeelde in de film The Devil Wears Prada. Het stel trouwde in 2012 en kreeg twee kinderen: Matteo (6) en Emilia (2).

Tucci en zijn gezin verblijven al geruime tijd in Engeland, waar de acteur het beste maakt van zijn quarantaine. Stanley ging online cocktail tutorials maken, die bijzonder goed aansloegen. Miljoenen kijkers keken naar zijn filmpjes, tot grote verbazing van de ’cocktail master’ zelf. „Ik ben niet verrast, maar eerder verbijsterd. Echt heel erg leuk dat mensen ernaar kijken en er plezier aan beleven. Zeker in deze rare tijden.”