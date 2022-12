Harry en Meghan zonder kinderen op kerstkaart

Prins Harry en zijn vrouw Meghan delen dit jaar op hun kerstkaart geen nieuwe foto van het hele gezin. De hertog en hertogin van Sussex kozen voor een recente foto die begin december werd gemaakt op het Robert F. Kennedy Ripple of Hope Award-gala in New York.