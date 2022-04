Kourtney Kardashian open over IVF: ’Chagrijnig en depressief’

In de tweede aflevering van de serie komt ze net thuis van een bezoek aan de arts en laat aan moeder Kris weten dat het bezoek ’vreselijk’ was. Ze verklaart dat de medicatie die ze krijgt haar in de menopauze heeft gebracht en haar een depressie bezorgt. „Ik denk dat dat komt omdat ik anders altijd zo voorzichtig ben met wat ik in mijn lijf stop, dat de behandeling precies de tegenovergestelde uitwerking heeft en als een anticonceptie werkt in plaats van dat het ons helpt.”

Ze laat tegelijk weten dat ze ’alles in de wereld’ heeft om gelukkig te zijn. „Ik voel me gewoon een beetje leeg en niet mezelf. Enorm humeurig en hormonaal, alsof ik de helft van de tijd een lunatic ben.” Volgens Kris zijn het inderdaad de medicijnen die hiervoor zorgen. „Zelfs al heeft Kourtney drie prachtige kinderen, het maakt het niet minder pijnlijk als je een baby probeert te krijgen en daarmee worstelt.” Ze heeft er alle begrip voor dat Travis Barker en zij samen een kindje zouden willen. „Je wilt je eigen baby, je eigen liefde in de wereld brengen en nu wil je dat doen met de liefde van je leven.”