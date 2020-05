Groen licht voor Silence of the Lambs-serie

De serie is een sequel op de klassieke thriller uit 1991, waarin Clarice werd gespeeld door Jodie Foster. Die rol is nu overgenomen door Rebecca Breeds, bekend van onder meer The Originals en Pretty Little Liars. Ook Julianne Moore speelde Clarice eens, in de sequel-film Hannibal uit 2001. De verhaallijn uit dat project genegeerd in de serie, die zich in 1993 af moet gaan spelen.

Naast Breeds zijn ook Kal Penn (Designated Survivor), Michael Cudlitz (The Walking Dead), Nick Sandow (Orange Is The New Black), Lucca De Oliveira en Devyn A. Tyler aangetrokken voor rollen in de serie.