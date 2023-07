’Ex-vrouw Kevin Costner heeft familiewoning verlaten’

De 49-jarige Baumgartner had van de rechter tot het einde van de maand gekregen om de villa te verlaten. „Christine heeft gehoor gegeven aan de huwelijkse voorwaarden en is uit de familiewoning weggetrokken”, zegt een ingewijde tegen het magazine.

De tassenontwerpster zou echter niet ver weg zijn gaan wonen, want de insider voegt eraan toe dat Baumgartner in een kleiner huisje op het landgoed intrekt dat werd gebruikt door het personeel. „Het is een tijdelijke oplossing. Ze is nog steeds op zoek naar een ander huis. Ze blijft in de buurt om het leven van de kinderen niet te verstoren. Christine probeert alles zo normaal mogelijk te houden. Haar focus ligt op de kinderen.”

Baumgartner vroeg op 1 mei de scheiding aan van Costner, met wie ze drie kinderen heeft. Sindsdien is er veel gesteggel over de alimentatie die de acteur zijn ex zou moeten betalen. Baumgartner vond de ruim 50.000 dollar (bijna 46.000 euro) per maand die haar was voorgesteld te weinig en zelfs „ongepast.”