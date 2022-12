Wilfred Genee kijkt uit naar Ziggo Dome-debuut VI

„Begint nu toch wel te kriebelen”, schrijft de presentator bij een selfie voor de artiesteningang. Ook deelt hij een kort filmpje waarop de lege zaal te zien is tijdens de opbouw. „Vandaag Inside live in de Ziggo Dome. Straks met een volle bak. Twintig jaar historie, een walk down memory lane.”

In de Ziggo Dome blikken Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen ’met vrienden van de show’ terug op alle hoogtepunten van twintig jaar VI.