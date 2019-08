Rodanya onthult wie de vader is van haar ongeboren kindje

Het is namelijk Morgan, haar inmiddels ex-vriend met wie ze meedeed aan het programma. „Na Temptation hebben we elkaar nog een paar keer gezien, en ik ben nu dus zwanger. Dus jullie kunnen zelf wel invullen wat er gebeurd is. Het is nu eenmaal zo. Het was dus ook geen onenightstand zoals veel mensen dachten. (...) In het begin wilde hij er niet bij betrokken zijn, want hij was helemaal overdonderd.”

De twee hebben daarna wel weer contact gehad, maar Rodanya heeft besloten dat haar ex geen rol zal gaan spelen in het leven van hun kindje, zo vertelt ze in een vlog. „Morgan heeft andere interesses en is met andere dingen bezig. Hij is nog niet op het level om ouder te zijn, zeg maar. (…) Hij heeft niet met exacte woorden gezegd dat hij er niets mee te maken wil hebben, maar dat heb ik besloten.”

Lange tijd gingen er geruchten dat verleider Danicio mogelijk de vader van de baby was, maar dat is bij deze dus naar het rijk der fabelen verwezen.