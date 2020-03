Juist nu is Matthijs op zijn allerbest

Elke werkdag stond Van Nieuwkerk in karakteristieke houding van de autocue voor te lezen wie zijn gasten waren. Ⓒ Hollandse Hoogte

Vijftien jaar lang was De wereld draait door vaste prik in honderdduizenden Nederlandse huiskamers. Vrijdag beleeft het iconische programma zijn allerlaatste uitzending. Ondanks, of misschien wel dankzij, de roerige tijden schittert presentator Matthijs van Nieuwkerk juist deze laatste publiekloze weken als nooit tevoren.