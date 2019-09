Martin Garrix brengt nummer uit met Dean Lewis

Garrix en Lewis brachten de afgelopen twee maanden vele uren samen door in een studio in Amsterdam. „Deze track is gemaakt in de periode dat ik rust moest nemen vanwege mijn geblesseerde enkel. Dean en ik kunnen niet wachten om het met de wereld te delen”, aldus Garrix. Used To Love moet eind oktober verschijnen.

De afgelopen jaren strikte de Nederlandse dj al een reeks bekende namen voor samenwerkingen. Zo bracht hij al nummers uit met onder anderen Dua Lipa, Bebe Rexha, Usher, David Guetta en Khalid.

Martin viel begin juni tijdens een show in Las Vegas en scheurde zijn enkelbanden. Hij moest geopereerd worden en cancelde een aantal weken al zijn optredens.