ANDRÉ: ’MARTINE glipte steeds meer uit HET LEVEN’

Martine Bijl en haar man Berend Boudewijn waren goed bevriend met André van Duin. Het gemis aan haar valt de komiek dan ook zwaar. Ⓒ Hollandse Hoogte

ANDRÉ VAN DUIN telt zijn zegeningen. Hij is gelukkig in de liefde en zijn carrière gaat als een speer, met nu weer een rol in het filmspektakel Shall We Dance? van ANDRÉ RIEU. Privé sprak de komiek en tv-persoonlijkheid over geld, roem en geluk, maar ook over het afscheid van zijn dierbare vriendin en vakgenoot MARTINE BIJL. ,,Het is verdrietig dat zij en haar man BEREND op deze manier uit elkaar zijn gedreven.’’