Nick Cannon weet niet hoeveel kinderen hij nog gaat krijgen

Een journalist van de nieuwszender feliciteerde de Amerikaanse presentator met de geboorte van zijn twaalfde kind, maar vroeg zich ook af waar het gaat eindigen. „Wat is je plan, ga je voor de twintig?”, vroeg de journalist aan Cannon. „Het lijkt me duidelijk dat ik geen plan heb”, luidde zijn antwoord. „Ik voel zoveel vreugde en opgetogenheid met de familie die ik heb, maar ik heb geen plan”, aldus Cannon.

Over de vraag of hij ooit heeft overwogen zich te laten steriliseren, is Cannon duidelijk. „Mijn lichaam, mijn keus.”

Eerder liet Cannon ook al weten verdere gezinsuitbreiding niet uit te sluiten. In gesprek met Billboard News vertelde hij toen geen idee te hebben of er nog een een dertiende kindje bij komt. „Ik weet het niet man. Ik heb geen idee. Ik denk dat het zo wel goed is”, hield hij een slag om te arm.

De 42-jarige ster heeft een tweeling met Mariah Carey, drie kinderen met Brittany Bell, eveneens drie kinderen - waaronder een tweeling - met Abby De La Rosa, een zoon met Bre Tiesi en een dochter met LaNisha Cole. Alyssa Scott, de moeder van zijn zoon Zen die overleed aan kanker, is eerder deze maand bevallen van zijn twaalfde kind.