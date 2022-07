Onderzoek naar dood: ’Ivana Trump onderaan de trap gevonden’

De politie van New York onderzoekt nu of de eerste vrouw van voormalig president Donald Trump van de trap is gevallen, voordat zij donderdag werd doodverklaard.

Volgens de autoriteiten was er geen teken dat er iemand de woning is binnengedrongen en leek haar dood op een ongeluk. De officiële doodsoorzaak wordt later vastgesteld door een medisch onderzoeker.

Ivana overleed donderdagavond op 73-jarige leeftijd. Ze laat drie kinderen achter die ze kreeg met Donald Trump: Ivanka, Eric en Donald Jr. Het voormalig model en socialite was vijftien jaar lang met Trump getrouwd; ze scheidden in 1992.

In de serie Unprecedented op Discovery+ werd de familie Trump van dichtbij gevolgd: