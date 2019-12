Beste vriendin Meghan Markle in verwachting van eerste kind

De Daily Mail deelde het nieuws en beschikt over de foto die Misha naar haar beste vrienden heeft gestuurd om ze op de hoogte te stellen van haar zwangerschap. Op de foto is ze te zien met een babybuikje. De foto is gemaakt in Mexico, waar haar man Michael haar vorig jaar ten huwelijk vroeg. „Terug naar waar het allemaal begon, maar deze keer met een baby aan boord”, legde Misha erbij uit.

De 32-jarige Misha Noono trouwde in september in Rome met zakenman Michael Hess. Hun huwelijk werd bijgewoond door de hertog en hertogin van Sussex, maar ook de prinsessen Eugenie en Beatrice, net als talloze andere beroemdheden. Onder anderen Ivanka Trump, Jared Kushner, James Corden, Katy Perry en Orlando Bloom waren van de partij.

Misha Nonoo was eerder getrouwd met Harry’s goede vriend Alex Gilkes, mede-oprichter van de kunstveilingwebsite Paddle8.