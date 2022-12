Keke Palmer in verwachting van eerste kind

„Er gaan geruchten rond. Mensen zeggen dingen als ’Keke krijgt een baby, of Keke is zwanger’. En ik wil daar nu duidelijkheid over geven”, stelde de 29-jarige actrice al tijdens het openingspraatje van de show. „Het klopt”, bevestigde Palmer, terwijl ze haar jasje opentrok om haar babybuik te laten zien.

Palmer en Jackson hebben sinds vorig jaar een relatie. Jackson plaatste na de uitzending van SNL een foto van Palmer, met de simpele tekst ”2023” en een rood hartje.