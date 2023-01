Editorial Linda de Mol ontbreekt in nieuwe uitgave

Vorig jaar werd al bekend dat De Mol minder vaak op de covers van het tijdschrift zal staan en ook het redactionele hoofdartikel vaker aan Swerink zal overlaten. Op de omslag van deze maand staat de presentatrice niet.

Vorige maand liet De Mol nog weten te twijfelen over of ze in de media wil blijven werken. De presentatrice schreef toen het er moeilijk mee te hebben dat er op haar werd „ingehakt” na onthullingen over grensoverschrijdend gedrag van onder anderen haar ex Jeroen Rietbergen bij The Voice.

De Mol legde haar werkzaamheden bij onder meer het tijdschrift vorig jaar tijdelijk neer na de onthullingen in de onlineserie Boos over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland. Onder anderen haar toenmalig partner Jeroen Rietbergen, die als bandleider bij het programma werkte, werd daarvan beschuldigd. De Mol verbrak na de uitzending hun relatie.