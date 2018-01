Nu live: Boef-debat

Deelnemers aan het debat zijn Paul van Lange (hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Amsterdam), Glen Faria (SPEC, management Boef), Claartje Nicolas (projectleider Bevrijdingsfestivals van Nationaal Comité 4 en 5 mei), Kim Dankoor (media coach en kenner van de hiphopcultuur) en Peter Kwint (Tweede Kamerlid van de SP).

Aanleiding voor het debat is het optreden dat Boef morgen geeft op Noorderslag. Een show die niet geannuleerd werd, waar vele andere organisatoren na Boef’s kechs-uitspraken wel bedankten. Ook bij zijn management SPEC schrokken ze daar destijds, licht Glen Faria toe.

’Best teleurgesteld’

,,Niet van zijn uitspraken zelf, wel van de reactie daarop. In een aantal waren we eerlijk gezegd best teleurgesteld. Vooral vanwege aannames. Want hoezo heeft Boef een islamitische opvoeding gehad? Bepaalde festivals die hem annuleerden vond ik aanhakers.”

Faria wil de uitspraken van zijn protegé hiermee niet goedpraten. ,,Wij vinden ook dat hij als artiest een bepaalde verantwoordelijkheid heeft. Hij is zich inmiddels bewust van wat zijn uitspraken teweeggebracht hebben en volgens mij ben je dan op de goede weg.”

Manager Glen Faria aan het woord.

Dat Boef die spijt niet publiekelijk toonde heeft volgens Faria met de hiphopcultuur te maken. ,,Als hij op social media wordt aangevallen over zoiets dan heeft hij geleerd zich te verdedigen. Als rapper zeg je niet publiekelijk sorry, maar houd je je reputatie hoog. Een op een snapt hij echter heel goed dat dit onhandig was.”

Kritisch voegt hij daar echter aan toe: ,,Ik luisterde zelf vroeger naar de rapgroep NWA, waarbij mijn moeder me uitlegde wat de verschillen waren tussen de situatie bij ons en in Los Angeles. Zij bood mij perspectief op hun teksten. Als je dochter zich aangesproken voelt als Boef het over ‘kechs’ heeft dan is ze volgens mij niet klaar voor deze wereld.”

’Artiesten dragen verantwoordelijkheid’

De overige panelleden aan het debat zijn het in grote lijnen met Faria eens. ,,Ik wil ook graag dat media die verschillende perspectieven belichten”, betoogde mediacoach Kim Dankoor. ,,Artiesten dragen verantwoordelijkheid, maar journalisten en radio-dj’s óók. Je moet dat gesprek aan blijven gaan. Dat had ik Boef ook aangeraden als mij om raad gevraagd was destijds. Via een sessie op Facebook Live zou hij gehoord hebben hoe andere jongeren tegen dit onderwerp aankijken, ook vrouwen.”

De nationale veroordeling van Boef, waar men op Noorderslag niet aan meedoet, is achteraf zonde, besluit Faria. ,,We hebben in dit land zo vaak over jongeren. Boef is 24 jaar, een perfecte vertegenwoordiger, misschien zelfs woordvoerder. Maar in plaats van het gesprek met hem te zijn aangegaan is hij direct een soort van buiten de maatschappij geplaatst. Vind ik een gemiste kans.”

