Arjen Lubach cancelt voorstelling na kortsluiting

Op Instagram plaatst Lubach een foto waarop te zien is dat de brandweer moest uitrukken. „Ik ga snel overleggen met het theater om een datum te vinden om de voorstelling in te halen en hoe ik aan mensen moet uitleggen wat een trekkenwand is”, schrijft de cabaretier erbij. „Ik vind het echt superjammer en vervelend voor iedereen die zich had verheugd op vanavond!”

De komiek reist momenteel door het land met zijn eerste soloshow Arjen Lubach Live! Hij speelt de voorstelling nog een paar keer. In september begint het nieuwe seizoen van Zondag met Lubach.