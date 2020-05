Kim Feenstra zwanger van eerste kindje

In een video die Feenstra woensdag op haar Instagram deelde, wordt langzaam maar zeker duidelijk dat ze in blijde verwachting is.

Het model heeft de beelden voorzien van een poëtische tekst. „Lief verleden, dank voor alle lessen en liefde. Lief heden, dank voor alle speciale zegens van boven. Lieve toekomst, dat onze liefde sterker en dieper mag worden dan ooit.”

Het is niet bekend wanneer Feenstra is uitgerekend.