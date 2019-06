Weird Al vermijdt Michael Jackson-hits

Hits zoals Eat It, een parodie op het nummer Beat It, en Fat, parodie op Jacksons Bad, worden niet meer door de muzikant gespeeld. „Ik weet nog niet of dat permanent zo zal zijn”, vertelt Yankovic. „Maar we hadden het gevoel dat vanwege de recente gebeurtenissen rondom de HBO-documentaire, we wilden voorkomen dat iemand zich ongemakkelijk zou voelen. Er zijn genoeg andere hits in mijn show, zodat het geen probleem wordt.”

Volgens de muzikant zijn sommige mensen teleurgesteld dat hij niet zal verschijnen in de iconische fatsuit die hij normaal draagt tijdens het nummer Fat. „Die ligt nog in opslag, dus misschien zien we hem nog terug op een dag. We zullen zien.”