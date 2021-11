Radiozenders draaien muziek Bilal Wahib weer, ontkennen boycot

Donderdag werd bekend dat Wahib niet wordt vervolgd voor zijn omstreden actie waarbij hij een minderjarige jongen op Instagram vroeg tegen betaling zijn geslachtsdeel te laten zien. De veelbesproken video dook in maart op. Platenlabel Top Notch zegde vervolgens de samenwerking met de artiest op. Ook besloot een deel van de Nederlandse radiozenders zijn muziek niet langer te draaien.

„Dj’s zijn altijd vrij geweest om Bilals platen te draaien”, laat NPO namens 3FM en FunX nu weten. In maart liet NPO echter weten dat er besloten was ’de muziek van Oussama en Bilal niet meer te draaien totdat er meer duidelijkheid is’. In juni draaide 3FM-dj Sander Hoogendoorn voor het eerst weer een nummer van Wahib.

’Een lastige situatie’

Qmusic-dj Domien Verschuuren, de presentator van de Top 40 die op de zender wordt uitgezonden, besloot in maart de muziek van Wahib niet te draaien. Wahib stond op dat moment op nummer drie in de lijst met zijn hit 501. Verschuuren noemde het ’een lastige situatie’ en voelde zich er ’simpelweg niet goed bij’ om de track te laten horen. Een woordvoerder van de zender laat weten dat er verder nooit sprake is geweest van een zenderbrede boycot.

Slam! draait onder meer zijn nieuwe liedje Ibiza, dat deze week ook in de Top 40 genoteerd staat. Begin deze maand werd hij ook uitgenodigd in de studio bij het programma Het Avondcircus voor interview. Zijn muziek is gewoon weer te horen „mits het bij ons format past en de luisteraars het willen horen”, aldus de woordvoerder. Radio 538 zag in maart geen reden om de artiest uit de muziekprogrammering te weren.

Top Notch, het platenlabel van Wahib, was niet bereikbaar voor een reactie op het besluit van de radiozenders dat zijn muziek weer te horen is. Ook op de beslissing van het OM om de zaak te seponeren, hebben zij nog geen reactie gegeven.