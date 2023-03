Cara Delevingne openhartig over drank- en drugsverslaving

„Ik werd wakker in mijn slaapkamer bij mijn oma met een enorme kater, ik had een trouwjurk aan”, blikt Delevingne terug. „Ik had glazen champagne achterover geslagen.” Op haar tiende kreeg de Britse slaapmiddelen voorgeschreven, die volgens Delevingne het begin betekenden van haar mentale problemen en zelfverminking. Op haar vijftiende ging het goed mis en kreeg ze antidepressiva voorgeschreven. Die hebben haar „leven gered.”

Sinds vier maanden is Delevingne nuchter. Op sociale media gingen de afgelopen maanden veel video’s rond waarin het niet goed leek te gaan met het model en fans maakten zich zorgen. Op één van de video’s liep het model verward over het vliegveld, zonder schoenen aan en liet ze continu spullen uit haar handen vallen.

Delevingne hoopt andere mensen met verslavingsproblemen te inspireren. „Je leven kan veranderen, als je jezelf de kans geeft om echt te zijn wie je bent en in die ongemakkelijkheid te zitten, want mijn god, het is ongemakkelijk”, geeft ze toe. „Maar het wordt beter en het is het waard.”