Ilse Warringa maakt serie over voetbalouders

Premium TV

Kees Tol: ’Ik kan Pietje Precies zijn’

Vier mensen hebben een sleutel in de hand en beweren de eigenaar te zijn van een huis. Maar wie liegt dat ’ie barst en van wie past de sleutel echt in het slot? In het nieuwe SBS6-spelprogramma Dit is mijn huis is het de bedoeling dat drie acteurs ontmaskerd worden. En wie is de rechtmatige eigenaar...