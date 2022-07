Dansers reiken naar de hemel in ’Encore’

Wat: drama, dansfilm

Regie: Cédric Klapisch

Met: Marion Barbeau, François Civil, Hofesh Shechter

De Franse cineast Cédric Klapisch heeft vaak maar een kleine kapstok nodig om zijn bitterzoete observaties aan op te hangen. De maken van films als Chacun cherce son chat. Auberge Espagnol en Retour en Bourgogne bewijst dat hier opnieuw. De malheur van Elise (Marion Barbeau) vormt slechts de aanleiding om een kijkje te nemen in zowel de klassieke als moderne danswereld, die net als alle andere wereldjes wordt bevolkt door mensen vol dromen en verlangens.

Moderne aanpak

Terwijl haar fysiotherapeut Yann (François Civil) hoopt op een meer dan professionele band met haar, haakt Elise aan bij een bevriend koppel. Samen vertrekken ze naar Bretagne. om daar de catering te verzorgen voor het dansgezelschap van de Israëlische choreograaf Hofesh Shecter, die in deze film zichzelf speelt. Geinspireerd door zijn moderne aanpak, veel aardser en intuïtiever dan bij klassiek ballet, leert de geblesseerde danseres opnieuw naar de hemel te reiken. En passant ook op liefdesgebied.

De originele Franse titel van Encore (’nog eens’) was het vergelijkbaar klinkende En corps, wat letterlijk betekent: ’over het lichaam’. Die woordgrap haalde het dus niet in het buitenland. Toch blijft de humor van Klapisch verder wel overeind in deze warm-menselijke film, die tevens een ode is aan de poëtische kracht van dans in al z’n vormen.

✭✭✭✩ (3,5 uit 5)