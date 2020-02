Temptation Island geen kijkcijferhit meer

In november ontstond ophef over realityprogramma’s na seksueel grensoverschrijdend gedrag onder de deelnemers van De Villa. RTL besloot daarop alle ’verleidingsprogramma’s’ van de buis te halen, ook Temptation Island. Dat was al opgenomen, maar belandde op de plank. RTL wilde het niet uitzenden in afwachting van een onderzoek naar de incidenten in De Villa. Na gesprekken met alle deelnemers besloot de zender het nieuwe seizoen alsnog uit te zenden.

Temptation Island is bezig aan zijn vijfde seizoen bij RTL 5 en niet eerder stemden er zo weinig mensen af op de eerste uitzending van het verleidingsprogramma. Mediacourant meldt dat de openingsafleveringen van de eerste vier seizoenen door respectievelijk 421.000 (seizoen 1), 473.000 (seizoen 2), 584.000 (seizoen 3) en 586.000 kijkers (seizoen 4) werden bekeken.

Talkshows

Op1 en Jinek vielen opnieuw buiten de top 10. Op1 trok aan het langste eind en wist 777.000 mensen te boeien. Jinek moest het met flink minder kijkers doen. Voor de talkshow van Eva Jinek zaten 573.000 mensen voor de buis. De Champions League-wedstrijd tussen Real Madrid en Manchester City trok net geen miljoenenpubliek. 923.000 kijkers zagen op Veronica hoe het elftal van trainer Zinédine Zidane in eigen stadion verloor met 1-2.

Het NOS Journaal van 20.00 uur was woensdag het best bekeken programma van de avond (2,1 miljoen), gevolgd door De Wereld Draait Door (1,3 miljoen) en De Rijdende rechter (1,2 miljoen).