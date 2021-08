Kaj Gorgels en Jessie Jazz kopen Spaanse villa

Spanje stond hoog op de lijst. „We zijn een aantal maanden geleden tegen een huis aangelopen dat beschikbaar was. En toen is het eigenlijk heel snel gegaan. Best wel impulsief hebben we gezegd: ’Weet je wat, we doen dit gewoon, waarom zou je wachten?”, zegt de presentator tegen RTL Boulevard.

„Normaal heb je dat soort gesprekken en dan zeg je: dat doen we later. We zijn nu nog vrij jong maar ik had zoiets van: waarom zouden we dat pas later doen?”

Kaj en Jessie, voormalig Miss Nederland, zijn sinds 2018 een stel.