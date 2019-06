Ruim 1,6 miljoen kijkers voor VS tegen Frankrijk

Het is voor het eerst tijdens dit WK vrouwenvoetbal dat een wedstrijd tussen twee buitenlandse teams de ranglijst leidt van best bekeken televisieprogramma’s. Wedstrijden van Oranje kunnen uiteraard op nóg meer kijkers rekenen. De best bekeken wedstrijd tot nu toe was die van dinsdagavond, toen ruim 3,5 miljoen kijkers afstemden op de wedstrijd van Nederland tegen Japan in de achtste finales.

De wedstrijd van gastland Frankrijk tegen titelverdediger Verenigde Staten trok met 1.659.000 kijkers net iets meer publiek dan het NOS Journaal eerder op de avond. Dat staat met 1.611.000 kijkers op de tweede plaats van de Dag Top 25 van de Stichting KijkOnderzoek. Ook de nabeschouwing Studio France trok met 766.000 nog veel kijkers, goed voor een derde plaats. De vierde positie is voor de laatste M, de talkshow van Margriet van der Linden, van dit seizoen met 711.000 kijkers.

Nederland treedt zaterdag in de kwartfinales aan tegen Italië.